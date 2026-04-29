Checcaglini e Bianchi | Le isole ecologiche interrate? Un’opportunità ma servono certezze su costi e sicurezza

Due rappresentanti delle amministrazioni comunali hanno commentato le isole ecologiche interrate, indicando che potrebbero rappresentare un’opportunità per migliorare la gestione dei rifiuti. Tuttavia, hanno sottolineato la necessità di avere informazioni precise riguardo ai costi di realizzazione e ai livelli di sicurezza. La discussione si è concentrata sulla possibilità di introdurre queste strutture, con un’attenzione particolare alle questioni pratiche e operative.

Arezzo, 29 aprile 2026 – . I consiglieri comunali Mario Checcaglini e Danilo Bianchi hanno presentato in Consiglio Comunale un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle nuove isole ecologiche interrate che si stanno realizzando nel territorio di Anghiari nell’ambito del progetto promosso da Sei Toscana. I due consiglieri precisano fin da subito di non essere contrari in linea di principio a questo tipo di installazioni. «Possono rappresentare un miglioramento dell’ordine urbano – dichiarano – eliminando la vista dei cassonetti tradizionali, spesso malandati, sporchi o circondati da rifiuti abbandonati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Checcaglini e Bianchi: “Le isole ecologiche interrate? Un’opportunità, ma servono certezze su costi e sicurezza” Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti: "Bando decennale a buon punto, novità su isole ecologiche e lotta all'evasione" Leggi anche: Rifiuti, via le isole interrate. Saranno eliminate da due piazze del centro