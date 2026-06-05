Chissà che pensavano del razzismo contro i bianchi i migranti arsi vivi

In Gran Bretagna, il governo di Keir Starmer sta affrontando critiche legate a un caso di razzismo. La polemica riguarda un episodio in cui alcuni migranti sono stati arsi vivi. La vicenda ha suscitato reazioni pubbliche e ha portato a richieste di chiarimenti e azioni da parte delle autorità. La questione ha acceso il dibattito sulla gestione dei migranti e sulle politiche antirazziste nel paese.

In questi giorni in Gran Bretagna il governo di Keir Starmer è sotto attacco per il caso del diciottenne Henry Novak, accoltellato a dicembre da un giovane indiano, Vickrum Digwa, che subito dopo chiama la polizia raccontando di essere stato vittima di un’aggressione razzista ed essersi quindi dovuto difendere, e così Novak muore mentre gli agenti lo ammanettano, nonostante le sue richieste di aiuto. Con la condanna dell’assassino e le immagini delle bodycam rese pubbliche, la destra populista di Nigel Farage e la destra fascista di Tommy Robinson hanno lanciato la campagna «white lives matter», giudicando scandaloso che la polizia abbia... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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