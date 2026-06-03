Quattro braccianti stranieri sono stati uccisi dalle fiamme in Calabria, dopo essere stati rinchiusi in un furgone e incendiati. L’episodio si è verificato ad Amendolara, e si sospetta che il gesto sia legato a una lite tra i caporali e gli extracomunitari. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre si cercano eventuali testimoni e prove che possano chiarire le responsabilità. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

Prima ha mostrato le braccia bendate, poi, quando ha parlato dei ragazzi che vivevano con lui, Taj Mohammad Alamyar non è riuscito a trattenere le lacrime. Nel primo pomeriggio di ieri i riflettori nazionali sono stati puntati sull’unico superstite della mattanza di Amendolara, in provincia di Cosenza. C’era anche lui su quel minivan che nella tarda mattinata di lunedì è diventata la prigione di fuoco per i quattro cittadini stranieri arsi vivi. Due pachistani li hanno imprigionati dentro il mezzo che hanno poi cosparso di benzina. Mohammad, alle telecamere della Tgr Calabria, ha raccontato quello che è successo lunedì mattina quando era nel minivan assieme a tre afgani e un pachistano che lavoravano come braccianti agricoli e vivevano con lu in un appartamento a Villapiana, sulla costa ionica cosentina. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La vendetta dei caporali pakistani. Quattro braccianti stranieri arsi vivi

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Uomo bianco schiavista e sfruttatore dei poveri migranti. Vedete come le str@nzate stanno cadendo una ad una, è un momento bellissimo. Business fragole (e pomodori, ed altro) in mano alla mafia afghana. Che schiavizza e tortura i migranti. Dove sono La x.com

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