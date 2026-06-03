Laura Boldrini ha criticato il governo per la gestione dei casi di braccianti pakistani bruciati vivi da altri connazionali, ma non ha commentato episodi di violenza sessuale su migranti. La sua attenzione si è concentrata sugli episodi di violenza tra lavoratori, mentre non ha espresso giudizi pubblici sui reati di natura sessuale commessi da alcuni migranti. La questione ha sollevato polemiche sulla coerenza delle sue posizioni.

È la solita doppia morale: i braccianti pakistani arsi vivi dai loro connazionali in una drammatica resa dei conti hanno risvegliato Laura Boldrini. L’ex presidente della Camera, oggi deputata Pd, è rimasta in silenzio sugli ultimi fatti di cronaca dove i protagonisti erano immigrati, vedi stupro di gruppo a Tor Cervara, per palesarsi sulla strage di Amendolara. La Boldrini ha quindi perso l’occasione buona per evitare speculazioni, arrivando ad accusare persino il governo. “Prima il caso di caporalato nel cantiere per la costruzione del consolato statunitense a Milano – ha esordito la parlamentare dem – e ieri la drammatica vicenda dei quattro braccianti bruciati vivi in una macchina dai loro caporali perché chiedevano uno stipendio e alle cui famiglie vanno tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il doppiopesismo della Boldrini: attacca il governo sui braccianti arsi vivi, ma sui migranti stupratori Laura non c’è

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