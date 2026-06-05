Chimera Nuoto ha vinto il Trofeo FIN Abruzzo a Pescara, conquistando il primo posto in classifica. La squadra aretina ha ottenuto risultati positivi nelle gare, rafforzando la propria posizione nel ranking regionale. La vittoria conferma la crescita del movimento natatorio locale. L’evento si è svolto nel capoluogo abruzzese, coinvolgendo diverse squadre della regione. La squadra si è distinta per prestazioni e risultati complessivi.

Marcia della Pace: per la Questura erano 1.600, per Rondine 4.000. Nel dubbio, facciamo 2.800 e amici come prima Comanducci: “Arezzo Wave è privata”. Valenti: “Perfetto, allora restituiteci il marchio” Ceccarelli proclamato “Sindaco delle Donne”: firmato appello da 150 aretine, in arrivo richiesta ONU per estendere il suffragio anche agli uomini Cortona s’accende de fumetti e maschere: oh, qui c’è da perdere la testa! Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla AREZZO – La Chimera Nuoto torna da Pescara con una vittoria che conferma il valore del movimento natatorio aretino. La società del Palazzetto del Nuoto ha infatti conquistato il primo posto assoluto al Trofeo FIN Abruzzo 2026, prestigiosa manifestazione nazionale che ha visto sfidarsi trentadue squadre provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Chimera Nuoto da applausi: conquista il Trofeo FIN Abruzzo e vola sul tetto della classifica

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