Chimera Nuoto | gli Esordienti B da applausi al Campionato Toscano a Squadre

Gli Esordienti B della Chimera Nuoto hanno partecipato al Campionato Toscano a Squadre, che si è svolto ad Arezzo il 18 marzo 2026. La squadra ha affrontato le gare con impegno e determinazione, conquistando risultati positivi nelle diverse prove. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi atleti provenienti da varie società sportive della regione.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Gli Esordienti B della Chimera Nuoto da applausi al Campionato Toscano a Squadre. Quindici nuotatori aretini nati tra il 2015 e il 2017 sono scesi in vasca a Livorno nella più importante manifestazione regionale di categoria dove, a confronto con coetanei di altre province, sono riusciti a emergere con ottimi piazzamenti nelle diverse specialità. La soddisfazione di chiudere la gara al secondo posto è stata vissuta da Niccolò Ermini del 2015 nei 100 misti, Ginevra Pilastri del 2016 nei 100 misti e Giovanni Rachini del 2016 nei 50 rana, infine Flavio Capponi del 2015 ha meritato un terzo posto nei 100 rana. La squadra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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