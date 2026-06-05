Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo aver tentato di scavalcare un cancello a Chieve. L’uomo ha deciso di non fare il giro dell’area, ritenendo più rapido passare sopra l’inferriata, ma si è infilzato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Chieve, 4 giugno 2026 – Non ha voluto fare il giro, ritenendo che fosse più semplice scavalcare un’inferriata. Ma è rimasto seriamente ferito a causa di un incidente. Ieri pomeriggio intorno alle 15 un operaio di 47 anni dipendente di una ditta che confeziona prodotti per la cosmesi, situata in territorio di Chieve ma nei pressi della Serenissima, avrebbe dovuto portare un sacco di spazzatura nell’apposito cassonetto situato al di fuori della ditta per permetterne poi lo svuotamento agli addetti. Per raggiungere il cassonetto l’operaio avrebbe dovuto fare il giro dell’azienda. Tuttavia, essendo il cassonetto al di là di una cancellata in ferro dotata di punte metalliche, il 47enne ha ritenuto di poter evitare la strada, scavalcando la staccionata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chieve, tenta di scavalcare un cancello e s’infilza: grave operaio

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