Pisa | bambino di 10 anni trafitto a una gamba mentre tenta di scavalcare cancello Voleva riprendere il pallone

Un bambino di 10 anni è stato ferito a una gamba mentre tentava di scavalcare un cancello per recuperare un pallone. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 maggio in provincia di Pisa. La vittima è rimasta trafitta da una parte della ringhiera di una proprietà privata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato i rilievi per accertare le cause dell’accaduto.

PISA – Choc in provincia di Pisa nel tardo pomeriggio di ieri, 25 maggio 2026. Un bambino di 10 anni è rimasto trafitto a un polpaccio da una lancia della ringhiera del perimetro di una abitazione. È successo a Chianni. Il bambino, rimasto incastrato mentre cercava di recuperare il pallone con cui stava giovando, è stato liberato dai vigili del fuoco di Pisa tramite cesoie idrauliche, poi affidato alla cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. Poi è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Mayer di Firenze, dove è stato sottoposto a operazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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