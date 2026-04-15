Cancello ed Arnone tenta di suicidarsi dopo lite con moglie | salvato da un carabiniere

All'alba di mercoledì 15 aprile, lungo la via Consolare vicino al ponte sul fiume Volturno, un uomo ha tentato di togliersi la vita dopo aver avuto una lite con la moglie. Un carabiniere presente sul posto è intervenuto e lo ha salvato. Sul luogo sono arrivati anche i sanitari che hanno prestato assistenza all’uomo. La dinamica dell’episodio e le condizioni della persona non sono ancora state rese note.

Momenti di forte tensione all’alba di oggi, mercoledì 15 aprile, lungo la via Consolare, nei pressi del ponte sul fiume Volturno, dove un uomo ha tentato un gesto estremo. Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio, che è riuscito a evitare il peggio. Protagonista della vicenda un 33enne di origine albanese, residente nel casertano, trovato in evidente stato di agitazione mentre si trovava sul ponte sospeso. L’uomo si era allontanato poco prima dalla propria abitazione dopo un acceso litigio familiare, vivendo un momento di forte disagio emotivo legato alla crisi coniugale. A notare la scena è stato il Comandante della Stazione Carabinieri di Cancello ed Arnone che, mentre transitava con la propria auto privata, ha intuito immediatamente la gravità della situazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cancello ed Arnone, tenta di suicidarsi dopo lite con moglie: salvato da un carabiniere Notizie correlate Notte di tensione a Cancello ed Arnone: 33enne salvato dal vuotoUn uomo di 33 anni, cittadino albanese, è stato salvato durante la notte tra il 14 e il 15 aprile 2026 dopo aver tentato di lanciarsi da un ponte a... Firenze: detenuto di Sollicciano tenta di suicidarsi con le lenzuola. Salvato dalla Polizia penitenziariaFIRENZE – Un detenuto ha tentato di togliersi la vita, domenica 25 gennaio 2026, nel carcere fiorentino di Sollicciano. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Choc nella notte: tenta di lanciarsi dal ponte. Fermato. Cancello ed Arnone, maresciallo dei carabinieri evita una tragedia. 33enne disperato tenta il suicidioCANCELLO ED ARNONE (Caserta) – Momenti di forte tensione all’alba a Cancello ed Arnone, dove un gesto disperato è stato sventato grazie al coraggio e alla prontezza di un carabiniere libero dal serviz ... ecodicaserta.it CANCELLO ED ARNONE - Dramma sfiorato sul Volturno, maresciallo libero da servizio salva un 33enne11:12:05 Momenti di forte tensione all’alba a Cancello ed Arnone, dove un gesto disperato è stato sventato grazie al coraggio e alla prontezza di un carabiniere libero dal servizio. Il Comandante ... casertafocus.net