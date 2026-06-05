Chiarire i motivi della chiusura dell’ala ovest delle chirurgie dell’ospedale Maggiore

Da parmatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ala ovest del reparto di chirurgia dell’ospedale Maggiore di Parma è stata chiusa. La direzione ospedaliera ha avviato un’indagine per capire le ragioni della chiusura. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici o sui tempi di riapertura. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause del provvedimento. La situazione sta generando preoccupazione tra il personale e i pazienti in attesa di chiarimenti.

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“Chiarire i motivi della chiusura dell’ala ovest del reparto di chirurgia dell’ospedale Maggiore di Parma”. La richiesta arriva, con un’interrogazione, da Pietro Vignali (Forza Italia)."La chiusura sarebbe collegata – spiega il consigliere - a una infestazione da insetti: situazione che avrebbe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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