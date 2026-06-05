Chiarire i motivi della chiusura dell’ala ovest delle chirurgie dell’ospedale Maggiore

Notizia in breve

L’ala ovest del reparto di chirurgia dell’ospedale Maggiore di Parma è stata chiusa. La direzione ospedaliera ha avviato un’indagine per capire le ragioni della chiusura. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici o sui tempi di riapertura. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause del provvedimento. La situazione sta generando preoccupazione tra il personale e i pazienti in attesa di chiarimenti.