Chiarire i motivi della soppressione di 12 posti letto all’ospedale di Borgotaro

La Regione è chiamata a spiegare ufficialmente le ragioni che hanno portato alla decisione di eliminare 12 posti letto nell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. La sospensione di questi posti letto riguarda una parte della struttura e ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni locali. La comunicazione ufficiale dovrebbe chiarire i motivi di questa scelta e le eventuali conseguenze sui servizi sanitari dell'area.

La Regione chiarisca per quale motivo è stato deciso di sopprimere 12 posti letto nell’ospedale Santa Maria di Borgotaro. La richiesta arriva, con un’interrogazione, da Pietro Vignali (Forza Italia). “Questa notizia, mai smentita, è un ulteriore segnale di indebolimento di un presidio già provato da croniche criticità strutturali e organizzative”, spiega il consigliere. Aggiunge: “La garanzia di un ospedale efficiente nelle aree interne e montane è una necessità vitale per contrastare lo spopolamento e per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla salute”. Per questo Vignali vuole sapere dall’esecutivo regionale “se non si ritenga necessario che questi posti letto siano ripristinati, al fine di non compromettere ulteriormente l'offerta sanitaria della montagna ovest parmense”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Arenzano: 16 posti letto per l’Ospedale di ComunitàUn nuovo presidio sanitario apre i battenti ad Arenzano, portando 16 posti letto dedicati alla cura intermedia nel cuore della struttura La Colletta. Ospedale di Jesi: 6 posti letto per smaltire le atteseUna nuova struttura denominata reparto filtro è stata attivata nell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per gestire i pazienti in attesa del ricovero. Argomenti più discussi: Femminicidio Daniela Zinnanti, Dafne Musolino scrive al ministro Nordio e chiede l'invio di ispettori al tribunale; Giorgia Meloni nel Golfo Persico per tutelare interessi dell’Italia. Il video per spiegare il suo viaggio; Lite familiare nel Crotonese, 58enne accoltellato dal nipote; Fiamme in un appartamento, evacuato il palazzo per precauzione. Studenti bloccati a Gaza, l’interrogazione in Senato: Chiarire i motivi dello stop al corridoioIn un contesto di emergenza umanitaria senza precedenti, il bando ha rappresentato per i vincitori non solo un’opportunità accademica, ma l’unica via legale e sicura per lasciare la Striscia di Gaza, ... milano.repubblica.it #Concorso dirigenti tecnici sospeso dal #TAR Il Ministero dovrà chiarire il funzionamento della piattaforma della prova. Ecco cosa sta succedendo - facebook.com facebook “Bisogna chiarire”. Il pressing di FdI su Piantedosi che tace x.com