A16 Napoli-Canosa chiusura dell' entrata della stazione Avellino Ovest

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa l’entrata della stazione di Avellino Ovest dalle 21:00 alle 6:00. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda l’ingresso in direzione Canosa e A14 Bologna-Taranto, e sarà attiva solo durante le ore indicate, senza altre variazioni nel traffico.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile, sarà chiusa la stazione di Avellino ovest, in entrata verso CanosaA14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Avellino est. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it A16 Napoli-Canosa, aggiornamento chiusura Avellino Ovest-Baiano verso NapoliSulla A16 Napoli-Canosa, la chiusura del tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 8... A16 Napoli-Canosa: chiusura notturna tra Avellino Ovest e Baiano per lavori di pavimentazioneRoma, 5 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile,... Temi più discussi: Autostrada A16 Napoli-Canosa: spostata chiusura notturna tratto tra Candela e Grottaminarda verso Napoli; A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto Benevento-Grottaminarda verso Canosa/A14; A16 Napoli - Canosa: aggiornamento chiusura notturna; Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso Napoli. A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLIA16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI Roma, 8 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, la ... trasporti-italia.com A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI AVELLINO OVESTA16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L'ENTRATA DELLA STAZIONE DI AVELLINO OVESTRoma, 10 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com A16 Napoli-Canosa: la chiusura notturna prevista per stasera è stata posticipata a Giovedi 9 aprile, tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli dalle 22 alle 6 Disagi in arrivo sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: per permettere il passaggio di trasporti - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 16:46 07/04/2026 A16 NAPOLI-CANOSA Napoli CODA di 5 km per lavori tra Candela e Lacedonia dal km 125 x.com