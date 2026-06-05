La Camera ha approvato l’installazione di mini-reattori di ultima generazione, in contrasto con i due referendum popolari contrari al nucleare. La decisione arriva nonostante il disaccordo di una parte del Parlamento e senza un chiaro coinvolgimento pubblico. La legge permette ora di sviluppare nuove centrali nucleari civili, anche se non sono ancora stati definiti i dettagli tecnici o i tempi di realizzazione. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti politici.

In totale disprezzo dei due referendum contro il nucleare votati dagli italiani, la Camera ha approvato il nucleare civile nella forma dei così detti “mini-reattori di ultima generazione”. Ciò che è accaduto, in sostanza è questo: un piccolo plotone di parlamentari del centrodestra, che – da quanto si è ampiamente visto – nulla sanno di energia, ha deciso che in Italia deve tornare il nucleare. Tutto questo senza avere quasi alcuna contezza di quello che ciò significhi in termini di costi, di scorie, di compatibilità con l’attuale sistema energetico e soprattutto di tempi. L’operazione, particolarmente avallata anche da giornali progressisti come la Stampa con un apposito sondaggio in cui gli italiani sarebbero favorevoli, pubblicato qualche giorno fa, è stata resa possibile probabilmente dal nome di questo nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi ha votato per il nucleare in Parlamento sa poco o nulla di energia

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