Un mese dopo il voto, sono ancora deluso per il modo di intendere gli appuntamenti referendari, in cui il popolo è chiamato ad esprimersi su determinati concetti e principi, fondamentali per le successive iniziative del potere politico e parlamentare, ed invece si parla di tutt’altro, di ciò che ha fatto o avrebbe potuto fare il governo in carica. È sufficiente rimarcare che i governi passano mentre le norme costituzionali hanno vita enormemente più lunga e si proiettano ben oltre l’esecutivo che al momento governa il Paese. Tutto ciò è mancato sia durante la campagna elettorale, sia nelle valutazioni del mondo politico successive ai risultati, che hanno dato ragione al NO con una percentuale di voti 54,47 a fronte del 45,53 che si sono concentrati sul SI.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi ha votato "No" al referendum ancora non sa perché

Schlein ha spiegato le ragioni del No al referendum giustizia

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