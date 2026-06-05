Chi ha vinto ‘The 50’ | Matteo Diamante trionfa in finale Ecco il montepremi
Milano, 5 giugno 2026 - Nella notte fra il 4 e il 5 giugno sono state rilasciate in streaming le ultime tre puntate della prima stagione di ‘The 50 ’, il nuovo reality game Prime Original italiano che si è aggiudicato il quinto posto fra le 10 serie non in lingua inglese più viste nel mondo su Prime Video. Il programma. I finalisti. Il montepremi finale. Tutti i concorrenti di The 50. Il programma. La formula del programma, che è stato già ufficialmente confermato e che quindi avrà una seconda stagione, è semplice: si tratta di una sorta di ‘Squid game’ – con prove nelle quali nessuno rischia la vita - i cui concorrenti, però, provengono da tre mondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Laser Comb Review: Matteo Diamante Tries Dr. Cinik Laser Comb @matteo_diamante_official
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Anche se Helena bon ha vinto sono contento per MATTEO DIAMANTE UN SUO CARO AMICO IO EVVAIII #HELEVIER x.com
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