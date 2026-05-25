I ‘twins Porta’ a The 50 Niccolò e Matteo | Nemmeno noi sappiamo chi ha vinto

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I gemelli Niccolò e Matteo Porta sono stati coinvolti in un episodio durante una trasmissione televisiva. I due hanno dichiarato di non sapere chi abbia vinto la competizione a cui avevano partecipato. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con i fratelli che si sono mostrati sorpresi e confusi sulla conclusione della gara. La loro reazione ha attirato l’attenzione dei presenti e del pubblico a casa.

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Reggio Emilia, 25 maggio 2026 – Da Reggio Emilia al piccolo schermo, i gemelli Matteo e Niccolò Porta, 28 anni, hanno esordito venerdì sulla piattaforma Amazon Prime nella prima edizione italiana del reality game internazionale 50 The Fifty – prodotto da Banijay Italia – che riunisce celebrity star e influencer, sotto lo sguardo ironico di un misterioso padrone di casa, che indossa la maschera di un leone. https:www.ilrestodelcarlino.itforliculturajovanotti-castrocaro-summer-party-nuova-bici-08efe7a3 Come funziona ‘The 50 Italia’. I cinquanta concorrenti – tra i quali ci sono Antonella Elia, Imma Battaglia, Floriana Secondi e Helena Prestes... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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