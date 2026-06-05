chi era anthony head giles di buffy morto a 72 anni

Anthony Head, attore noto per il ruolo di Giles in Buffy l’ammazzavampiri, è morto all’età di 72 anni. La sua scomparsa avviene sei mesi dopo la morte della compagna. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La sua carriera include ruoli in televisione e teatro, ed è ricordato per la sua interpretazione nella serie horror. La notizia ha suscitato reazioni tra fan e colleghi.

Anthony Head, attore di Buffy l’ammazzavampiri, è scomparso a 72 anni, esattamente sei mesi dopo la scomparsa dell’amata compagna. Addio a Giles di Buffy l’ammazzavampiri. La notizia della morte di Anthony Head è arrivata tramite un comunicato ufficiale diffuso dalle sue figlie, Daisy ed Emily Head, anche loro attrici di professione. “È con il cuore pesante che annunciamo la morte del nostro straordinario padre, Anthony Head – si legge nella nota -. È morto serenamente per complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia”. La morte di Anthony Head, avvenuta per via di alcune complicazioni causate dalla polmonite, è arrivata a soli sei mesi di distanza dal doloroso addio a Sarah Fisher, terapista e attivista per i diritti degli animali, scomparsa a soli 61 anni e accanto all’attore da una vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Morto Anthony Head. Fu volto Buffy l’ammazzavampiri e Ted Lasso x.com

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