addio ad anthony head il giles di buffy ci lascia a 72 anni

L’attore britannico Anthony Head, noto per aver interpretato Giles nella serie Buffy l’ammazzavampiri, è deceduto all’età di 72 anni. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’attore. Head ha avuto una lunga carriera nel cinema e in televisione, diventando famoso soprattutto per il ruolo nella serie cult. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.

Si è spento a 72 anni Anthony Head, l’attore britannico che ha conquistato il pubblico internazionale interpretando Giles nella serie cult Buffy l’ammazzavampiri. La notizia è stata comunicata dalle figlie Emily e Daisy, che hanno condiviso un messaggio toccante: “ È con il cuore spezzato che annunciamo la morte del nostro straordinario padre. Si è spento serenamente per complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia”. Head ha raggiunto la fama mondiale negli anni Novanta grazie al ruolo di Rupert Giles, il bibliotecario e Osservatore che ha guidato Buffy Summers per tutte e sette le stagioni della serie, recitando al fianco di Sarah Michelle Gellar. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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