Addio a Anthony Stewart Head indimenticabile Giles di Buffy l' ammazzavampiri

Ci lascia a 72 anni Anthony Head, il Rupert Giles nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri, ma anche figura di spicco della televisione britannica, da Merlin a Little Britain e Ted Lasso. Una notizia che fa male a più di una generazione: l'attore britannico Anthony Stewart Head è morto a 72 anni, spegnendosi "serenamente per complicazione di una polmonite, circondato dalla sua famiglia" come comunicato dalle figlie Emily e Daisy, entrambe attrici, che hanno aggiunto come "sia stato, e sarà per sempre, essere un onore e un privilegio averlo come padre." L'attore si è spento a pochi mesi di distanza dalla compagna Sarah Fisher. Da Londra alla fama con Buffy Nato a Camden Town nel 1944, Anthony Head ha iniziato la carriera con ruoli in musical alla fine degli anni '70, per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Addio ad Anthony Head, il Giles di Buffy ci lascia a 72 anniÈ morto a 72 anni Anthony Head, indimenticabile Rupert Giles di Buffy l'ammazzavampiri e Rupert di Ted Lasso. L'attore britannico si è spento per complicazioni da polmonite. cinemaserietv.it