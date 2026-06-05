Chi è Paolo Santo il figlio di Biagio Antonacci

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, noto con lo pseudonimo Paolo Santo, è il primogenito della coppia e nipote di Gianni Morandi.

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Ha scelto lo pseudonimo Paolo Santo il primogenito di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, nonché nipote del mitico Gianni Morandi. La sua è sempre stata una presenza silenziosa e discreta, vissuta all’ombra di un cognome importante, talvolta ingombrante, ma che non gli ha impedito di sbocciare come uno degli autori più brillanti e sensibili del pop nostrano. Oggi, in una veste artistica del tutto nuova, Paolo Antonacci ha deciso di metterci faccia e voce, rivelando il suo talento da cantautore in cui riversa le ferite e il percorso umano che lo hanno portato a essere ciò che è. Crescere in una famiglia di artisti. Classe 1995, Paolo Antonacci è cresciuto letteralmente a pane e musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chi è Paolo Santo, il figlio di Biagio Antonacci
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Temi più discussi: Paolo Santo ha fatto un piccolo miracolo; Paolo Antonacci si fa Santo Superstar: Questo disco è un buco nella diga, adesso posso iniziare a fluire. Mio padre oggi è fiero di me. L'intervista; Paolo Antonacci: Debutto col nome Paolo Santo: non voglio finire nel tritacarne del gossip per mio padre. Ho delle dipendenze perché credo poco in me stesso; Papà Biagio Antonacci è il mio grillo parlante. Stimo Annalisa, donna estremamente intelligente. Mi dicono che somiglio a Gesù? Ci gioco un po’, ma il mio disco è davvero spirituale: così Paolo Santo.

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