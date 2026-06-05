Il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, noto con lo pseudonimo Paolo Santo, è il primogenito della coppia e nipote di Gianni Morandi.

Ha scelto lo pseudonimo Paolo Santo il primogenito di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, nonché nipote del mitico Gianni Morandi. La sua è sempre stata una presenza silenziosa e discreta, vissuta all’ombra di un cognome importante, talvolta ingombrante, ma che non gli ha impedito di sbocciare come uno degli autori più brillanti e sensibili del pop nostrano. Oggi, in una veste artistica del tutto nuova, Paolo Antonacci ha deciso di metterci faccia e voce, rivelando il suo talento da cantautore in cui riversa le ferite e il percorso umano che lo hanno portato a essere ciò che è. Crescere in una famiglia di artisti. Classe 1995, Paolo Antonacci è cresciuto letteralmente a pane e musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Paolo Santo, il figlio di Biagio Antonacci

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Chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci e mamma del suo terzo figlioPaola Cardinale è la donna che, dalla metà degli anni 2000, si trova al fianco del cantautore Biagio Antonacci.

Temi più discussi: Paolo Santo ha fatto un piccolo miracolo; Paolo Antonacci si fa Santo Superstar: Questo disco è un buco nella diga, adesso posso iniziare a fluire. Mio padre oggi è fiero di me. L'intervista; Paolo Antonacci: Debutto col nome Paolo Santo: non voglio finire nel tritacarne del gossip per mio padre. Ho delle dipendenze perché credo poco in me stesso; Papà Biagio Antonacci è il mio grillo parlante. Stimo Annalisa, donna estremamente intelligente. Mi dicono che somiglio a Gesù? Ci gioco un po’, ma il mio disco è davvero spirituale: così Paolo Santo.

Anticipato dal singolo Torre di Babele, Paolo Santo Superstar è il primo album ufficiale di Paolo Antonacci, che torna con un'opera concepita come un micromondo. Leggi l'articolo completo su AllMusicItalia.it #PaoloAntonacci #PaoloSantoSuperstar allmusi x.com

Paolo Antonacci: Sono il figlio di Biagio e nipote di Morandi, ma debutto con un altro nome. Non voglio finire nel tritacarne, alla fine la...Dietro i più grandi successi del pop italiano degli ultimi anni (da Annalisa a Geolier, passando per Achille Lauro) c'è la sua ... msn.com

Ma chi è Paolo Antonacci aka Paolo Santo? Un autore di hit per gli altri e un figlio d’arte che non vuole più seguire le regole del mainstreamPaolo Santo è il figlio di Biagio Antonacci e anche l’autore di brani multiplatino, ma non solo. Oggi vuole dimostrarlo con il suo primo disco Superstar. L’aspetto da gesuita, l’attitudine da maless ... mowmag.com