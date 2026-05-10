Paola Cardinale è la donna che, dalla metà degli anni 2000, si trova al fianco del cantautore Biagio Antonacci. È anche madre del suo terzo figlio. La loro relazione è stata resa nota pubblicamente in quegli anni. Non sono stati forniti dettagli sulla loro vita privata o su eventuali altri aspetti della loro relazione.

Paola Cardinale è la donna che, dalla metà degli anni 2000, è accanto al cantante Biagio Antonacci. La storia tra i due è iniziata dopo la fine del rapporto tra il cantautore milanese e Marianna Morandi, figlia del cantante Gianni Morandi e madre dei suoi due figli Paolo e Giovanni. Paola Cardinale ha messo al mondo il piccolo Carlo, terzo figlio per il cantautore milanese e secondo per lei. Paola Cardinale, giornalista e originaria di Genova, prima d’incontrare Biagio Antonacci, ha avuto una relazione importante con l’ex calciatore Massimo Brambati, padre della sua prima figlia, Benedetta, nata nel 1999. Con Biagio Antonacci ha così ripetuto l’esperienza della maternità esattamente come il compagno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci e mamma del suo terzo figlio

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