Il Real Madrid si prepara a offrire 150 milioni di euro per un calciatore considerato tra i più talentuosi del momento. La cifra, tra le più alte mai spese dal club, è destinata a un attaccante che ha già mostrato numeri impressionanti in questa stagione. Le trattative sono in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. La società si muove con decisione sul mercato, in vista delle prossime scadenze.

Florentino Perez è pronto a sconvolgere il calciomercato europeo: chi è il calciatore fenomenale per cui farà un’offerta da 150 milioni È tempo di elezioni in casa Real Madrid e non mancano le dichiarazioni sorprendenti a suon di promesse e colpi a effetto. Enrique Riquelme è lo sfidante giovane che potrebbe prendere il posto di Florentino Perez, che ha messo in campo addirittura i nomi di Rodri e Haaland, pur di battere il presidente uscente. E allora non poteva farsi attendere la risposta da parte dell’attuale numero uno madrileno. Dopo gli arrivi di Mourinho e Dumfries, ha fatto breccia nella curiosità di tutti i tifosi – e non solo -, promettendo un’offerta da capogiro per “un campione del livello di Cristiano Ronaldo”. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Chi è il fenomeno per cui Perez offrirà 150 milioni: c’è un grande favorito

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