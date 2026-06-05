Alessio Cacciamani ha 21 anni ed è un difensore. In questa stagione ha disputato 25 partite, segnando un gol. È stato convocato recentemente dalla nazionale maggiore, con la chiamata annunciata dall’allenatore.

Chi è Alessio Cacciamani, tutto sull’ultimo giovane convocato da Baldini in Nazionale maggiore: età, ruolo e numeri stagionali. Alessio Cacciamani è il nuovo talento sotto i riflettori del calcio italiano. Cresciuto a Jesi, il classe 2007 di proprietà del Torino ha fatto parlare di sé grazie a prestazioni di alto livello con la Juve Stabia in Serie B, tanto da guadagnarsi la chiamata nella Nazionale Under 21 del CT Silvio Baldini e ora nella nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Cherubini. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chi è Alessio Cacciamani, il giovane chiamato da Baldini in Nazionale: età, ruolo e numeri stagionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Verso Grecia-Italia: Baldini convoca il 2007 del Torino Alessio CacciamaniIl tecnico ha convocato Alessio Cacciamani, difensore nato nel 2007, per la partita tra Grecia e Italia.

Cacciamani, un sogno tinto di azzurro: il talento jesino convocato dal ct Baldini nella nazionale maggioreUn calciatore jesino di 19 anni è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale maggiore.

Temi più discussi: Njie più Cacciamani e il baby Carrascosa: arriva l'onda verde del Torino; Concerto della Festa della Repubblica, Alessio Cacciamani è la voce scelta dal Teatro Bellini; Pisilli, il ‘bambino’ di Mourinho è diventato grande: Spero ci sia sempre più spazio per i giovani, Baldini ci trasmette valori profondi; Nazionale U21, i convocati: presenti due calciatori del Torino, out Cacciamani.

Verso #GreciaItalia: #Baldini convoca il 2007 del #Torino Alessio #Cacciamani #Cherubini è ko, ecco l'esterno sinistro reduce da un'ottima stagione in prestito alla Juve Stabia e che i granata poi valuteranno durante il ritiro estivo x.com

Chi è Alessio Cacciamani, tutto sull’ultimo giovane convocato da Baldini in Nazionale maggiore: età, ruolo e numeri stagionaliChi è Alessio Cacciamani, tutto sull'ultimo giovane convocato da Baldini in Nazionale maggiore: età, ruolo e numeri stagionali Alessio Cacciamani è il nuovo tal ... calcionews24.com

Chi è Alessio Cacciamanni, l’Italia di Baldini convoca in extremis il talento esploso alla Juve StabiaCacciamani premiato dal CT dell'Italia Baldini con la convocazione in Nazionale maggiore dopo averlo già inserito in U21: è esploso alla Juve Stabia ... fanpage.it