Chi è Alessio Cacciamani il giovane chiamato da Baldini in Nazionale | età ruolo e numeri stagionali

Da calcionews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessio Cacciamani ha 21 anni ed è un difensore. In questa stagione ha disputato 25 partite, segnando un gol. È stato convocato recentemente dalla nazionale maggiore, con la chiamata annunciata dall’allenatore.

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Chi è Alessio Cacciamani, tutto sull’ultimo giovane convocato da Baldini in Nazionale maggiore: età, ruolo e numeri stagionali. Alessio Cacciamani è il nuovo talento sotto i riflettori del calcio italiano. Cresciuto a Jesi, il classe 2007 di proprietà del Torino ha fatto parlare di sé grazie a prestazioni di alto livello con la Juve Stabia in Serie B, tanto da guadagnarsi la chiamata nella Nazionale Under 21 del CT Silvio Baldini e ora nella nazionale maggiore per sostituire l’infortunato Cherubini. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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