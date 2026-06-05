Cacciamani un sogno tinto di azzurro | il talento jesino convocato dal ct Baldini nella nazionale maggiore
Un calciatore jesino di 19 anni è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale maggiore. La chiamata arriva in anticipo rispetto al suo compleanno, previsto per il 25 giugno, e segue l'esordio in Serie A a 18 anni, avvenuto un mese prima. La selezione rappresenta un passo importante nella carriera del giovane talento, che si prepara a indossare la maglia azzurra. La convocazione è stata ufficializzata nelle ultime ore.
JESI - Il regalo per i suoi 19 anni, che compirà il prossimo 25 giugno, è arrivato in anticipo. Come del resto quello per la maggiore età, giunto sotto forma di esordio in Serie A con un mese di anticipo sulla torta con 18 candeline. A distanza di un solo anno, per Alessio Cacciamani prende forma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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