Chef ricercatori e manager | perché i napoletani continuano a scappare dalla città e a trovare le loro fortune all' estero

Negli ultimi anni, molti giovani napoletani hanno lasciato la città in cerca di opportunità all’estero. Tra loro ci sono chef, ricercatori e manager che hanno scelto di trasferirsi per motivi di lavoro e crescita professionale. La fuga riguarda soprattutto chi cerca un ambiente con maggiori possibilità di carriera e condizioni migliori. La questione rimane aperta, senza che siano stati forniti dati ufficiali sui numeri o sulle cause specifiche di questa emigrazione.

Napoli è ancora una città da cui si scappa? Me lo sono chiesto spesso. Come sarebbe stata la mia vita se fossi andato via da Napoli? Se non avessi avuto scelta, o semplicemente se avessi avuto più coraggio di partire? Negli ultimi anni tanti giovani napoletani hanno lasciato la città per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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