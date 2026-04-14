Sanità in Irpinia Fiordellisi | Territori scoperti e cittadini che continuano a non trovare risposte
In Irpinia, la situazione sanitaria resta critica, con zone ancora prive di servizi adeguati e cittadini che segnalano difficoltà nel ricevere cure tempestive. Recenti interventi di un rappresentante regionale evidenziano come le criticità sul territorio non siano più considerate emergenze occasionali, ma problemi strutturali che richiedono risposte concrete. La regione ha avviato iniziative e incontri per affrontare queste questioni, ma le esigenze della popolazione continuano a essere molteplici e in attesa di soluzioni.
Con l’impegno del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sul fronte della sanità e del sistema socio-sanitario, arrivano segnali, sollecitazioni, richieste che non possono più essere archiviate come emergenze temporanee, ma che restituiscono un dato politico strutturale: in Campania, e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Emergenza Irpinia: lo Stato ascolta i territori che si svuotanoAd Aiello del Sabato il Prefetto Riflesso porta l'Osservatorio provinciale nei territori dell'Alta Valle del Sabato.