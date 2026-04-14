Sanità in Irpinia Fiordellisi | Territori scoperti e cittadini che continuano a non trovare risposte

In Irpinia, la situazione sanitaria resta critica, con zone ancora prive di servizi adeguati e cittadini che segnalano difficoltà nel ricevere cure tempestive. Recenti interventi di un rappresentante regionale evidenziano come le criticità sul territorio non siano più considerate emergenze occasionali, ma problemi strutturali che richiedono risposte concrete. La regione ha avviato iniziative e incontri per affrontare queste questioni, ma le esigenze della popolazione continuano a essere molteplici e in attesa di soluzioni.