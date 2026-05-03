Elezioni Di Rosa | Se non dovessi vincere sarà perché i soliti interessi continuano a controllare la città

Durante la campagna elettorale, un candidato ha affermato che, in caso di sconfitta, non si tratterà di una mancanza di sostegno popolare, ma della presenza di interessi consolidati che da anni controllano la gestione della città. La sua dichiarazione sottolinea come, secondo lui, le difficoltà nel cambiamento siano legate alla resistenza di chi ha avuto il controllo delle risorse e del potere locale.

“Se non dovessi vincere questa competizione elettorale, non sarà per mancanza di consenso reale tra i cittadini, ma perché chi per anni ha gestito e spartito risorse e potere continua ancora oggi ad avere le mani sulla città”. È una dichiarazione diretta quella del candidato sindaco Giuseppe Di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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