che intenzioni ha il governo sul nucleare

La Camera ha approvato una legge che autorizza la costruzione di piccoli reattori di nuova generazione. La normativa prevede l’avvio dei lavori entro un anno e la realizzazione di almeno tre impianti entro cinque anni. La legge stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di finanziamento pubbliche. Nessuna indicazione è stata data sui luoghi di installazione o sui costi complessivi del progetto.

La Camera ha approvato una legge per costruire piccoli reattori di nuova generazione in tempi rapidi, ma le tecnologie richiedono anni di sviluppo Questa settimana la Camera ha approvato il disegno di legge delega del governo sul nucleare che era stato presentato dal Consiglio dei ministri all’inizio del 2025. Dopo l’approvazione del Senato, prevista nelle prossime settimane, il governo avrà un anno di tempo per produrre i decreti attuativi, ma i tempi per metterli in pratica saranno lunghi e non è detto che nei prossimi decenni saranno costruiti impianti nucleari in Italia. Nel nostro paese non si produce energia elettrica con il nucleare da circa 40 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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GLI ITALIANI HANNO GIA DETTO NO AL NUCLEARE

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