La principessa di Monaco ha partecipato all'apertura del Gran Premio di Monaco di Formula 1 indossando un abito rosso e un nuovo caschetto. La scelta dei colori e dello stile riflette un’immagine raffinata e sobria. La presenza è stata molto attesa, ma non sono stati comunicati dettagli su eventuali discorsi o interventi ufficiali. La partecipazione si inserisce nel calendario dell’evento, che si svolge nelle strade del principato.

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© Vanityfair.it - Charlene di Monaco in rosso e con un nuovo caschetto bon ton apre il Gran Premio di Monaco di Formula 1

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