Festival di Cannes 2026 | Elodie bon ton con caschetto composto e make-up baciato dal sole sul nono red carpet e i beauty look con i nostri voti

Al festival di Cannes 2026, le colleghe si sono presentate con look diversi e curati, tra caschetti composti e trucco baciato dal sole. Sul nono giorno di red carpet, molte hanno scelto acconciature semplici ma eleganti, accompagnate da make-up che valorizza i lineamenti senza eccessi. Le serate del festival offrono ogni volta una vetrina di tendenze in fatto di stile e bellezza, che vengono analizzate e commentate dagli esperti di settore. I look delle partecipanti riflettono le preferenze di questa edizione, con un occhio particolare alle nuove mode estive.

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Ogni sera il tappeto rosso di Cannes regala una panoramica di beauty look che ci permettono di capire dove stanno andando le tendenze beauty per l'estate. Guardateli e votate con noi +++dropcap Arriva Irina Shayk sul red carpet di Cannes 2026 con un look minimale che ricorda molto Carolyn Bessette in Love Story. La modella ha calcato il tappeto rosso della Croisette per la prémiere del film La Bataille de Gaulle: L’âge de fer diretto da Antonin Baudry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Elodie bon ton con caschetto composto e make-up baciato dal sole sul nono red carpet e i beauty look con i nostri voti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jacob Elordi WINS Best Supporting Actor for Frankenstein Sullo stesso argomento Festival di Cannes 2026: Irina Shaik dall'estetica minimale anni '90 e i beauty look sul nono red carpet con i nostri votiOgni sera il tappeto rosso di Cannes regala una panoramica di beauty look che ci permettono di capire dove stanno andando le tendenze beauty per... Tra i volti principali di Roma Elastica, Isabella Ferrari al Festival di Cannes 2026 si è presa la scena sul red carpet con un look su misura realizzato da Anthony Vaccarello x.com Alexa Chung alla proiezione di 'The Man I Love' durante il Festival di Cannes (20 maggio 2026) reddit Elodie a Cannes 2026 è un incanto d'archivio: l'abito con cascata di foglie cita il look di Kate Moss in Prada nel 1997Elodie al Festival di Cannes 2026 va sul red carpet con un abito a colonna custom Prada realizzato con l'originale jacquard botanico d'archivio della sfilata primavera estate 1997 ... vogue.it Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di mercoledì 20 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it