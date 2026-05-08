Smedley | Ferrari bloccata in un ‘ciclo negativo’ dopo le difficoltà del Gran Premio di Miami

Dopo le difficoltà riscontrate nel Gran Premio di Miami, Rob Smedley ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione della Ferrari, affermando che la squadra potrebbe essere rimasta intrappolata in un ciclo negativo. Queste dichiarazioni suggeriscono una fase complessa per il team, che si trova ad affrontare sfide non specificate legate alle prestazioni recenti. La discussione si concentra sui problemi tecnici e strategici che stanno influenzando l’andamento della scuderia.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Rob Smedley, ex ingegnere di gara Ferrari, ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione attuale della Scuderia, definendo il momento post-Miami Grand Prix come potenzialmente critico. Secondo Smedley, la squadra potrebbe essere intrappolata in un “negative loop”, una spirale discendente causata dalla pressione costante proveniente da Maranello. Il Gran Premio di Miami aveva portato con sé attese di un progresso significativo per Ferrari, grazie a ben 11 aggiornamenti sulla vettura. Ma le prestazioni in pista non hanno soddisfatto le aspettative, lasciando il team con molte più domande che risposte.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Smedley: Ferrari bloccata in un ‘ciclo negativo’ dopo le difficoltà del Gran Premio di Miami. Notizie correlate Formula Uno, pole di Russell nella sprint del Gran Premio di Cina. Indietro le FerrariGeorge Russell su Mercedes ha centrato la pole position per la sprint del Gran Premio di Cina , secondo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. Leggi anche: Juan Pablo Montoya elogia Max Verstappen dopo la sua corsa incerta al Gran Premio di Miami.