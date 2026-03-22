Charlene di Monaco in abito monospalla scintillante | look spaziale al Ballo della Rosa

Charlene di Monaco ha scelto un abito monospalla scintillante per partecipare al Ballo della Rosa 2026, il cui tema era

Quest'anno il tema del Ballo della Rosa 2026 era "Galaxy Rose Ball" che ha trasformato la location in un'astronave. Look sparkling per la principessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Carolina di Monaco, per i 70 anni del Ballo della Rosa resta il mistero su CharleneCarolina di Monaco si appresta a celebrare la 70esima edizione del Ballo della Rosa, uno degli eventi più glamour ed esclusivi del Principato.

Per Elettra è l’ultima “notte di paillettes” (e festini bilaterali): chiude Sanremo con l’abito scintillanteLook scintillante per Elettra Lamborghini, che ha chiuso in grande stile questo Festival di Sanremo che l'ha vista grande protagonista.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Charlene di Monaco in abito monospalla...

Temi più discussi: Il nocciola è il colore di stagione e il completo coordinato di Max Mara di Charlene di Monaco ne è la prova; Come indossare un Oscar de la Renta e rimanere umili. L'eleganza discreta di Charlene di Monaco a Parigi; Charlene di Monaco vestita di cristalli alla serata di beneficenza: stile regale in Oscar De La Renta; La principessa Charlene di Monaco sulla sua carriera di nuotatrice: Da un giorno all'altro ho abbandonato tutto.

Charlene di Monaco in abito monospalla scintillante: look spaziale al Ballo della RosaQuest'anno il tema del Ballo della Rosa 2026 era Galaxy Rose Ball che ha trasformato la location in un'astronave ... fanpage.it

Charlene di Monaco tra passato e cicatrici: la principessa triste e il suo amore per il nuotoPrima di diventare Altezza Serenissima, Charlene di Monacoera soprattutto un’atleta. E oggi è tornata a raccontare quel capitolo decisivo della sua vita. tgcom24.mediaset.it

La famiglia principesca si è riunita per il tradizionale Ballo delle Rose 2026. Erano presenti Alessandra di Hannover con il suo fidanzato, Ben Sylvester Strautmann, il Principe Alberto II di Monaco e la Principessa Charlene di Monaco, così come la Principessa x.com

Charlene di Monaco al Galà Provale Solidarité non bada a spese per il suo vestito… ed è bellissima facebook