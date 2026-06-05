A giugno, l’Arena San Biagio a Cesena riapre con proiezioni di film premiati agli Oscar. I biglietti costano 3,50 euro. La programmazione include pellicole che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali e che saranno trasmesse durante il mese.

Quali film premiati agli Oscar debutteranno all'Arena questo giugno? Come fare per vedere i grandi successi a soli 3,50 euro? Chi incontrerai dal vivo durante le serate di Piazze di Cinema? Cosa accadrà durante le performance musicali della rassegna Across the Movies??? In Breve Inaugurazione domenica 14 giugno alle 21:30 con il film di Paul Thomas Anderson. Rocco Papaleo presenta la commedia Il bene comune sabato 27 giugno. Rassegna Piazze di Cinema e Premio Monty Banks da . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, l’Arena San Biagio riparte: film da Oscar e Rocco Papaleo

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