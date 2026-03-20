Domenica 22 marzo, Rocco Papaleo e Andrea Fuorto incontreranno il pubblico tra San Giorgio Ionico e Taranto per promuovere il film “Il bene comune”. Il regista e attore Papaleo, insieme all’attore Fuorto, saranno presenti in due eventi distinti per salutare gli spettatori e parlare dell’ultimo lavoro cinematografico. L’appuntamento è rivolto a chi desidera conoscere meglio il film e gli interpreti.

Tarantini Time Quotidiano In occasione dell’uscita in sala del film “Il bene comune”, il regista e interprete Rocco Papaleo e l’attore Andrea Fuorto saluteranno il pubblico domenica 22 marzo a San Giorgio Ionico e a Taranto. Il primo appuntamento è previsto al Casablanca Multicine di San Giorgio Ionico, in contrada San Giovanni, dove i due artisti incontreranno gli spettatori presenti in sala alle ore 20.00 e alle ore 20.15, entrambe prima dell’inizio delle proiezioni. Successivamente il cast si sposterà al Savoia Cityplex di Taranto, in via Leonida 25, per un saluto al pubblico al termine della proiezione delle ore 19.15 e all’inizio di quella delle ore 21. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Rocco Papaleo e Andrea Fuorto incontrano il pubblico tra San Giorgio Ionico e Taranto

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Rocco Papaleo, attore straordinario, orgoglio lucano. L'attore ha ricevuto il prestigioso Premio Heraclea nel 2021. #Premioheraclea #basilicata #lucania #cultura #turismo #policoro #Herakleia #RoccoPapaleo - facebook.com facebook

ringrazio i tanti spettatori che nel fine settimana hanno scelto il #cinema di #effettonotte su #tv2000 e il suo protagonista #roccopapaleo. qui un estratto, il resto sulla app #play2000 x.com