Una docente ha imparato il sistema Braille per supportare una studentessa non vedente. Oggi, la ragazza utilizza dispositivi tecnologici come display tattili e software di lettura digitale che trasmettono il testo in Braille. La scuola ha adottato strumenti specifici per favorire l’integrazione e l’autonomia della studentessa. La docente ha seguito corsi e formazione specializzata per apprendere il codice tattile e aiutare l’alunna a leggere e studiare in modo indipendente.

Come ha fatto una docente a imparare il complesso codice tattile?. Quali strumenti tecnologici permettono alla ragazza di leggere oggi?. Perché i compagni di classe hanno iniziato a studiare il braille?. Come cambierà il percorso scolastico della studentessa alle superiori?.? In Breve Formazione specialistica presso l'Istituto dei Ciechi Cavazza di Bologna per la docente.. Uso di displaybraille digitale e apparecchiature fornite dal Sistema Sanitario Nazionale.. Partecipazione di 235 studenti a un viaggio organizzato dal professor Gianluca Tomidei.. Studentessa arrivata in Italia cinque anni fa per superare isolamento e barriere linguistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, la sfida del braille per l’integrazione della studentessa

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