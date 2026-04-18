Violenza di gruppo e droga Difendi Cesena all’attacco | È questo il risultato dell' integrazione?

Le indagini sulla denuncia di una ragazza che avrebbe subito violenza di gruppo a Cesena continuano a progredire, con nuovi dettagli emersi nelle ultime ore. Durante le attività investigative, sono state trovate diverse sostanze stupefacenti nelle abitazioni di alcune persone coinvolte. La procura sta approfondendo anche le dinamiche legate all’uso di droghe, mentre l’associazione Difendi Cesena ha commentato la vicenda, chiedendo chiarimenti sulla reale situazione territoriale.

L'inchiesta che ha scosso il territorio cesenate continua a riservare nuovi particolari. Mentre procedono a ritmo serrato le indagini sulla denuncia di una ragazza, che avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo, gli inquirenti hanno trovato nuove sostanze stupefacenti nelle abitazioni di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ballardini predica concretezza: “Conta il risultato, questo gruppo ha carattere” Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festaCesena, 15 aprile 2026 – Una festa tra amici, un gruppo di giovani che fa uso di sostanze stupefacenti, e il drammatico epilogo della serata:... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La violenza sessuale di gruppo dopo la sentenza n. 202 del 2025 della Corte costituzionale: il riconoscimento dei casi di minore gravità può incrinare il sistema delle preclusioni penitenziarie?; Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festa; Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcio; Cesena, giovane drogata, abusata e filmata: arrestato 23enne per violenza di gruppo. Violenza di gruppo a Cesena, abusata e filmata a casa di amici: 7 indagatiDue possibili episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza sono al centro di un'indagine dei carabinieri di Cesena, coordinata dalla Procura di Forlì. I fatti risalgono ai primi di a ... tg24.sky.it Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni: la ricostruzione della vicendaDopo quasi tre ore di camera di consiglio la Corte d’Appello di Firenze ha emesso il verdetto nei confronti di Manolo Portanova: colpevole di violenza sessuale di gruppo e lesioni, nei confronti di un ... vanityfair.it Violenza di genere e nello sport. Un tema delicato trattato ieri a Roma https://www.tuttobiciweb.it/article/1776493798 facebook Violenza di genere e giustizia riparativa: terzo e ultimo incontro a Palazzo regionale shorturl.at/5Gn1P x.com