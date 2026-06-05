Cesena Fiera vola | fatturato a 10 milioni e nuovo CdA agricolo
Cesena Fiera ha registrato un fatturato di circa 10 milioni di euro, con l'istituzione di un nuovo consiglio di amministrazione dedicato al settore agricolo. La gestione di questa struttura si concentrerà sui prossimi tre anni, senza dettagli specifici sui cambiamenti previsti. Il settore agroalimentare rappresenta quasi il 90% del fatturato complessivo. Macfrut, la principale fiera del settore, contribuisce in modo significativo a questa percentuale, incidendo sulla performance economica complessiva dell’ente.
Come influenzerà il nuovo CdA agricolo la gestione dei prossimi tre anni?. Perché Macfrut pesa per quasi il 90% sul fatturato totale?. Quali strategie userà la fiera per competere con i grandi hub europei?. Cosa cambierà con lo spostamento di Macfrut ad aprile nel 2027?.? In Breve Valore produzione 11,3 milioni (+17%) e utile netto di 349 mila euro. Macfrut genera 8,9 milioni di fatturato su un totale di 10 milioni. Manifestazioni aumentate del 33% e centro congressi cresciuto del 17%. Investiti 529 mila euro per manutenzione e riqualificazione strutture espositive. Cesena Fiera approva il bilancio 2025 con 10 milioni di fatturato e un nuovo organo direttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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