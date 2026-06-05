Cesena Fiera vola | fatturato a 10 milioni e nuovo CdA agricolo

Come influenzerà il nuovo CdA agricolo la gestione dei prossimi tre anni?. Perché Macfrut pesa per quasi il 90% sul fatturato totale?. Quali strategie userà la fiera per competere con i grandi hub europei?. Cosa cambierà con lo spostamento di Macfrut ad aprile nel 2027?.? In Breve Valore produzione 11,3 milioni (+17%) e utile netto di 349 mila euro. Macfrut genera 8,9 milioni di fatturato su un totale di 10 milioni. Manifestazioni aumentate del 33% e centro congressi cresciuto del 17%. Investiti 529 mila euro per manutenzione e riqualificazione strutture espositive. Cesena Fiera approva il bilancio 2025 con 10 milioni di fatturato e un nuovo organo direttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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