Valpolicella nuovo CDA e bilancio record | fatturato a 4,9 milioni
In Valpolicella è stato recentemente eletto un nuovo consiglio di amministrazione, mentre il bilancio ha registrato un record di 4,9 milioni di euro di fatturato. Sono stati annunciati circa 3 milioni di euro destinati alla promozione. Tra i membri del CDA, uno è stato eletto come nuovo presidente. I dettagli sulla gestione finanziaria e le strategie future saranno discussi nelle prossime assemblee.
?? Punti chiave Come verranno impiegati i 3 milioni di euro per la promozione? Chi sarà il nuovo presidente eletto dai 15 membri del CDA? Perché i risarcetti per la tutela sono cresciuti del 21%? Come proteggerà il nuovo consiglio le piccole cantine locali??? In Breve Utile di 296mila euro e risarcimenti cresciuti oltre il 21% rispetto all'anno precedente. Oltre 3 milioni di euro stanziati per eventi e promozione nei mercati internazionali. Nuovo CDA di 15 membri eletto a Sant'Ambrogio .🔗 Leggi su Ameve.eu
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