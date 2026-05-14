Valpolicella nuovo CDA e bilancio record | fatturato a 4,9 milioni

In Valpolicella è stato recentemente eletto un nuovo consiglio di amministrazione, mentre il bilancio ha registrato un record di 4,9 milioni di euro di fatturato. Sono stati annunciati circa 3 milioni di euro destinati alla promozione. Tra i membri del CDA, uno è stato eletto come nuovo presidente. I dettagli sulla gestione finanziaria e le strategie future saranno discussi nelle prossime assemblee.

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