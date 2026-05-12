San Marco Group ha chiuso l’esercizio con un fatturato di 127 milioni di euro. È stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione con l’obiettivo di definire una strategia più mirata e rafforzare la governance aziendale. Tra i membri, sono stati inseriti alcuni consiglieri tecnici indipendenti, scelti per portare competenze specifiche e apportare novità al team di gestione. Le decisioni prese saranno comunicate nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come influenzerà l'ingresso di nuovi consiglieri tecnici la strategia globale?. Chi sono i nuovi profili indipendenti scelti per il consiglio?. Quali nuove materie prime alternative sta cercando il gruppo?. Come potrà il know-how locale conquistare i mercati internazionali?.? In Breve Fatturato 127,3 milioni con crescita 4,5% nel primo trimestre 2026. Nuovi consiglieri indipendenti Sonia Bonfiglioli, Arnaldo Camuffo e Daniel John Winteler. Ingresso tecnico di Sergio Novello per strategia globale e innovazione materie prime. Presenza operativa di Novacolor a Forlì e Oikos a Gatteo Mare. Il San Marco Group ha approvato il bilancio 2025 con un fatturato di 127,3 milioni di euro, confermando la crescita del 4,5% registrata nel primo trimestre del 2026 rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marco Group: fatturato a 127 milioni e nuovo CDA strategico

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