Certaldo | ferito alla testa con arma da taglio grave 29enne

Notizia in breve

Un 29enne tunisino è stato ferito gravemente alla testa con un'arma da taglio ieri sera intorno alle 22 nel sottopasso ferroviario di Certaldo. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’aggressione.