Certaldo | ferito alla testa con arma da taglio grave 29enne

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un 29enne tunisino è stato ferito gravemente alla testa con un'arma da taglio ieri sera intorno alle 22 nel sottopasso ferroviario di Certaldo. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’aggressione.

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Ferito gravemente alla testa, con ogni probabilità con un'arma da taglio. È successo ieri sera, giovedì 4 giugno, intorno alle 22 nel sottopasso ferroviario di Certaldo e la vittima è un 29enne, cittadino tunisino.L'allarme è stato dato da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i sanitari in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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