Un ragazzo di 14 anni è stato trovato ferito da colpi d’arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel pomeriggio. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica o su eventuali responsabili.

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d’arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. E' accaduto nella serata di ieri. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l’ambito in cui è accaduto il ferimento.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Grave un 14enne ferito con arma da taglio a Milano

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