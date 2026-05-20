Qualiano 36enne ferito alla testa con un’arma da taglio | indagano i carabinieri

Nella notte a Qualiano, un uomo di 36 anni è stato colpito alla testa con un'arma da taglio vicino a un hotel in via San Francesco a Patria. I testimoni hanno chiamato i soccorsi, che hanno portato l'uomo in ospedale per le ferite riportate. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e hanno raccolto testimonianze e prove sul luogo dell'aggressione. La vittima, di nazionalità ghanese, si trova sotto osservazione medica.

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Notte di violenza a Qualiano, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità ghanese, è rimasto ferito nei pressi di un hotel in via San Francesco a Patria. Secondo una prima ricostruzione, il 36enne sarebbe stato colpito alla testa da uno sconosciuto armato di un’arma da taglio. Restano ancora da chiarire i motivi dell’aggressione e l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Giugliano in Campania, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare il responsabile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, 36enne ferito alla testa con un’arma da taglio: indagano i carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Copertino: portato all’ospedale con ferita da arma da taglio alla gola, morto 50enne Indagine dei carabinieri Grave un 14enne ferito con arma da taglio a MilanoUn ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d’arma da... Qualiano, 36enne ferito alla testa con arma da taglio nei pressi di un hotel: si indagaViolenza in provincia di Napoli. Questa notte, un 36enne ghanese è stato ferito nei pressi di un hotel in via San Francesco a Patria. Uno sconosciuto lo avrebbe colpito alla testa ... ilmattino.it Qualiano, ghanese ferito alla testa con un’arma da taglioQualiano -Un uomo di 36 anni, di origine ghanese, è stato ferito questa notte nei pressi di una struttura ricettiva di via San Francesco a Patria, nel comune ... cronachedellacampania.it