Cercasi personale | dove lavorare d' estate a 3mila euro al mese come riconoscere ed evitare le truffe
Per l’estate 2026 si cercano lavoratori nel settore turistico e balneare, con offerte che arrivano fino a 3.000 euro al mese. Le richieste includono principalmente servizi di spiaggia, ristorazione e assistenza clienti. Sono stati segnalati diversi tentativi di truffa: annunci falsi, richieste di pagamento anticipato e promesse di guadagni troppo elevati. È importante verificare le offerte ufficiali e diffidare di richieste di denaro o dati personali prima di procedere.
Ci risiamo. La stagione balneare 2026 spalanca le porte e riparte la caccia frenetica al personale. Un'opportunità stagionale per chi è senza lavoro o vuole pagarsi gli studi. Un'esigenza fondamentale per operatori e imprenditori turistici, che senza camerieri, receptionist, bagnini, animatori. 🔗 Leggi su Today.it
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