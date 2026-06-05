Cercasi personale | dove lavorare d' estate a 3mila euro al mese come riconoscere ed evitare le truffe

Notizia in breve

Per l’estate 2026 si cercano lavoratori nel settore turistico e balneare, con offerte che arrivano fino a 3.000 euro al mese. Le richieste includono principalmente servizi di spiaggia, ristorazione e assistenza clienti. Sono stati segnalati diversi tentativi di truffa: annunci falsi, richieste di pagamento anticipato e promesse di guadagni troppo elevati. È importante verificare le offerte ufficiali e diffidare di richieste di denaro o dati personali prima di procedere.