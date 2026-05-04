WinforLife regala 3mila euro al mese per 20 anni

Il concorso WinforLife Classico numero 2068 si è tenuto sabato 2 maggio alle ore 17, assegnando il 480esimo vitalizio del Gioco della Rendita. Il vincitore riceverà una somma di 3.000 euro al mese per 20 anni. La vincita è stata comunicata ufficialmente dopo l’estrazione, che ha coinvolto numerosi partecipanti. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del gioco.

WinforLife Classico nel concorso numero 2068 delle ore 17 di sabato 2 maggio, ha decretato il vincitore del 480esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita. È residente a Reggio Calabria il titolare della vincita realizzata on line su Sisal.it. La rendita Win for Life – 3.000 euro al mese per 20 anni - è stata assegnata con una giocata di 2 euro. Combinazione è stata: 2 – 5 – 6 – 8 – 9 – 11 – 14 – 15 – 17 – 20. Numerone: 17. Sempre online su Sisal.it è stata realizzata anche una vincita al SuperEnalotto con 1 punto da 5 nel concorso n. 70 di sabato 2 maggio: valore 24.920,95 euro. Combinazione vincente: 7 – 58 – 60 – 79 – 84 – 89 – J 2 – SS 19.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - WinforLife regala 3mila euro al mese per 20 anni Notizie correlate Servizio civile, 20 posti in Romagna: un anno di formazione a 520 euro al meseConfcooperative Romagna-Estense promuove venti posizioni di Servizio civile universale, di cui uno nella sede di Forlì e uno nella sede di Cesena e... Scontro tra Fascina e Pascale dentro Forza Italia: "Non conta niente", "20 mila euro al mese e non va in Aula"Volano gli stracci fra Marta Fascina e Francesca Pascale, le due ultime compagne di Silvio Berlusconi.