cerave celebrates over 100 award winning content creators from 22 countries for the first ever global cerawards

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CeraVe ha organizzato il primo evento globale chiamato CerAwards, che si è svolto a Hollywood, coinvolgendo più di 100 creatori di contenuti provenienti da 22 paesi. L’evento, durato diversi giorni, ha riunito i partecipanti per una competizione dedicata alla creazione di contenuti, con l’obiettivo di informare e intrattenere il pubblico sulle abitudini per una pelle sana. Sono stati premiati più di 100 creatori con riconoscimenti per i contenuti realizzati.