CERAVE CELEBRATES OVER 100 AWARD-WINNING CONTENT CREATORS FROM 22 COUNTRIES FOR THE FIRST EVER GLOBAL CERAWARDS
CeraVe ha organizzato il primo evento globale chiamato CerAwards, che si è svolto a Hollywood, coinvolgendo più di 100 creatori di contenuti provenienti da 22 paesi. L’evento, durato diversi giorni, ha riunito i partecipanti per una competizione dedicata alla creazione di contenuti, con l’obiettivo di informare e intrattenere il pubblico sulle abitudini per una pelle sana. Sono stati premiati più di 100 creatori con riconoscimenti per i contenuti realizzati.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE The multi-day event united global creators in Hollywood for a content creation competition experience to educate and entertain consumers on healthy skin habits. NEW YORK, June 5, 2026 PRNewswire — CeraVe, global skincare brand developed with dermatologists and recommended by more than 90,000 dermatologists worldwide1, brought together 111 award-winning creators from 22 countries for the first-ever Global CerAwards in Los Angeles. Originally launched in Spain in 2023, the CerAwards is CeraVe’s annual content creation competition recognizing outstanding skincare content from creators, dermatologists and healthcare professionals. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
SOFTSWISS Wins Global Tech Award for CyberTech Innovation with PipeguardSOFTSWISS, azienda che fornisce software per il settore iGaming, ha vinto il premio globale per l’innovazione tecnologica nel settore CyberTech.
C2FO Claims Top IFC Award in Lisbon as Global Funding Surpasses Half-Trillion-Dollar MilestoneDurante il 9° incontro dei partner commerciali globali, l'International Finance Corporation ha premiato C2FO come miglior partner nel settore della...