SOFTSWISS Wins Global Tech Award for CyberTech Innovation with Pipeguard

SOFTSWISS, azienda che fornisce software per il settore iGaming, ha vinto il premio globale per l’innovazione tecnologica nel settore CyberTech. La premiazione si è svolta a Gìra, in Malta, il 13 aprile 2026. La società è stata riconosciuta nella categoria dedicata alla tecnologia di sicurezza informatica. La vittoria conferma il riconoscimento internazionale delle soluzioni sviluppate dall’azienda nel campo della cybersecurity.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE G?IRA, Malta, April 13, 2026 PRNewswire — SOFTSWISS, an iGaming software provider, has won a Global Tech Award 2026 in the Cyber Security Technology category. The accolade recognises Pipeguard, a custom-built security platform embedded directly into the software development process. The Global Tech Awards celebrate technology excellence across industries worldwide, making this a significant milestone for SOFTSWISS on the global tech stage. SOFTSWISS developed Pipeguard to solve a common industry problem. As development speeds increase, standard security tools create too many low-value alerts. Engineers spend time chasing false alarms instead of fixing real risks.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - SOFTSWISS Wins Global Tech Award for CyberTech Innovation with Pipeguard Felicitysolar’s Residential LiFePO4 Battery FLB48314TG1-H Wins 2026 Red Dot Design AwardCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GUANGZHOU, China, April 10, 2026 /PRNewswire/ — Felicitysolar is proud to announce that its LiFePO4... Dalle idee al business, Leonardo chiude l’edizione 2025 dell’Innovation awardLa diciannovesima edizione dell’Innovation Award di Leonardo offre uno spaccato sullo stato dell’innovazione all’interno del Gruppo.