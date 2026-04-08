C2FO Claims Top IFC Award in Lisbon as Global Funding Surpasses Half-Trillion-Dollar Milestone

Durante il 9° incontro dei partner commerciali globali, l'International Finance Corporation ha premiato C2FO come miglior partner nel settore della catena di approvvigionamento per il 2026. La società è stata riconosciuta in occasione di un evento tenutosi a Lisbona, dove è stato anche annunciato che il finanziamento globale ha superato la soglia di mezzo trilione di dollari.

- LISBON, Portugal, April 8, 2026 PRNewswire -- At the 9th Global Trade Partners Meeting, the International Finance Corporation (IFC) named C2FO the Best Supply Chain Trade Partner for 2026. This honor arrives as C2FO surpasses half a trillion dollars in cumulative funding to businesses worldwide since its founding. These milestones highlight a global shift in corporate finance. As traditional debt becomes more expensive and harder to access, businesses choose "cash flow autonomy" by using unpaid invoices to fund growth rather than taking on new loans. C2FO was the sole platform provider recognized by the IFC this year. This distinction is backed by massive operational reach: "Winning this IFC award just as we surpassed the half-trillion-dollar mark validates our mission," said Colin Sharp, CSO at C2FO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - C2FO Claims Top IFC Award in Lisbon as Global Funding Surpasses Half-Trillion-Dollar Milestone Half Marathon 2026, top runner e info tecnicheTutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica prossima 29 marzo, appuntamento podisticoorganizzato da UISP Firenze con 6011 atleti ed... Leggi anche: Imprese, Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026 Argomenti più discussi: C2FO Claims Top IFC Award in Lisbon as Global Funding Surpasses Half-Trillion-Dollar Milestone; Link Engineering Company Recognized in Official UN Documentation as an Equivalent Facility for Tire Abrasion Measurement; Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week; Iran, mercati attendono deadline di Trump: dal ‘Taco trade’ alla distruzione, gli scenari. C2FO Claims Top IFC Award in Lisbon as Global Funding Surpasses Half-Trillion-Dollar MilestoneRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it