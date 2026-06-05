Una ceramica di Refin è stata venduta a un prezzo superiore del doppio rispetto a quello di mercato, dopo una gara tra collezionisti. La vendita è avvenuta in un'asta pubblica, senza che siano stati resi noti i dettagli dell'acquirente. La ceramica, risalente al XVIII secolo, era parte di una collezione privata e non era mai stata esposta pubblicamente prima dell'asta. La cifra ottenuta supera di molto le stime iniziali, che prevedevano circa la metà.

Nel settore del design contemporaneo, la capacità di coniugare competenza industriale e visione progettuale rappresenta uno degli elementi che maggiormente distinguono un brand nel lungo periodo. In un contesto caratterizzato da esigenze sempre più articolate, la qualità di un materiale non si misura soltanto attraverso le sue prestazioni tecniche, ma anche nella sua capacità di dialogare con lo spazio, interpretare differenti linguaggi estetici e mantenere il proprio valore. È all’interno di questa prospettiva che si colloca il percorso di Ceramiche Refin, azienda fondata nel 1962 e oggi parte del Gruppo Concorde, tra i principali Gruppi industriali del comparto ceramico a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ceramiche Refin, il progetto della materia tra industria, ricerca e design

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