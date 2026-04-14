Durante la Milano Design Week 2026, si svolgeranno quattro eventi principali dedicati al mondo della materia, dell’arte e del design. La manifestazione si terrà durante la primavera, periodo in cui Milano si anima e accoglie visitatori da tutto il mondo. Questi appuntamenti rappresentano momenti di confronto tra professionisti, artisti e aziende del settore, creando un’occasione per scoprire nuove tendenze e innovazioni nel campo del design.

Quando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un unico racconto. La Milano Design Week 2026 è ormai alle porte e, mai come quest’anno, il palinsesto degli eventi invita a guardare oltre la semplice forma dell’oggetto finito. Materia 2.0 Lo spazio di Materia 2.0 a Porta Nuova: pareti di campioni materici, moodboard espositive e un divano curvo al centro raccontano il dialogo tra materia e progetto La parola d’ordine è indagare i processi, esplorare la sostanza primigenia del progetto, celebrare la storia del Made in Italy e abbracciare le contaminazioni con l’arte contemporanea e il mondo del collezionismo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e design

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