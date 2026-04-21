Durante la settimana della Milano Design Week, si verifica un momento in cui il brusio si riduce all’interno degli spazi espositivi, anche se all’esterno il clima rimane vivace con passi, luci e traffico. Tra le varie aziende presenti, una nota casa automobilistica ha scelto di partecipare alla manifestazione, presentando un’installazione che unisce il design e la narrazione visiva. L’evento si svolge in un contesto cittadino ricco di appuntamenti e incontri.

C’è sempre un momento, durante la settimana della Milano Fashion Week, in cui il rumore si abbassa. Non fuori — lì resta, fatto di tacchi, flash e traffico — ma dentro. È il momento in cui capisci chi sta davvero “abitando” la scena e chi invece la sta solo attraversando. Quest’anno, quel momento aveva il volto di una presenza misurata, elegante, quasi laterale. Quella di Kia. Non una comparsa, ma una costruzione narrativa precisa. Due mostre, due traiettorie: dalla riflessione all’azione. Dal pensiero alla materia. “ Journey of Reflection ” (nella foto) e “ Journey of Projection ” non sono solo titoli. Sono un percorso. Un tentativo di raccontare cosa c’è prima e cosa c’è dopo il design.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kia alla Milano Design Week, il design si fa racconto tra visione e materia

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